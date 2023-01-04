Rusya: Ukrayna'nın saldırısında ölen asker sayısı 89'a yükseldi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna’nın Donetsk’teki Makeyevka kentinde askerler tarafından kullanılan bir binaya düzenlediği füze saldırısında ölen Rus askerlerinin sayısının 89'a yükseldiği belirtildi.

Rus Silahlı Kuvvetleri Ana Askeri-Siyasi Dairesi Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Sergey Sevryukov yaptığı açıklamada geçici Rus askeri koğuşu olarak kullanılan binaya Ukrayna tarafından dört füze atıldığını bildirdi.

Saldırı sonrası yaralılara ilk tıbbi yardımın sağlandığını ve yaralıların sağlık kurumlarına sevk edildiğini belirten Sevryukov bölgedeki enkazın kaldırılmasının ardından ölen asker sayısının 89'a yükseldiğini açıkladı.

'Saldırının ana nedeni askerlerin cep telefonu kullanması'

Sevryukov gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıya yol açan ana nedenin askerlerin yasak olmasına rağmen kişisel cep telefonlarını kullanması olduğunu söyledi.

Sevryukov "Bu faktör, düşmanın yön bulmasını ve bir füze saldırısı yapmak için askerlerin bulunduğu yerin koordinatlarını belirlemesini sağladı. Gelecekte bu tür trajik olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler şu anda alınıyor" dedi.

Moskova, saldırının ardından yaptığı açıklamada 63 Rus askerinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.