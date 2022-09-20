Ukrayna'dan referandum açıklaması: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, 'Rusya’ya katılma referandumu' yapma kararı almıştı.

Söz konusu referandum kararlarına dair açıklamada bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Rusya, Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını yasadışı olarak işgal eden bir saldırgan oldu" ifadelerini kullandı.

Kuleba'nın açıklaması şöyle:

"Sahte 'referandumlar' hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Herhangi bir hibrit 'seferberlik' de olmayacak. Rusya, Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını yasadışı olarak işgal eden bir saldırgan oldu ve olmaya da devam ediyor. Ukrayna, topraklarını özgürleştirme hakkına sahiptir ve Rusya ne derse desin onları özgürleştirmeye devam edecektir."