ABD'den Rusya'ya katılım referandumları hakkında açıklama: 'Sözde bir referandum'

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson bölgesinde, Ukrayna sınırları içindeki bölgenin Rusya topraklarına dahil olmasını oylamak üzere referandum yapma kararı alınmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde referandum kararları hakkında konuştu.

Sullivan'ın konuya dair ifadeleri şöyle:

"Rusya’nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya’nın iddialarını kabul etmeyecektir."