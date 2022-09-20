NATO: Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur

Donetsk, Lugansk ve Herson'da Rusya'ya katılım için düzenlenecek olan referandum hakkında açıklamada bulunan  NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur' dedi.

Haber Merkezi

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson bölgesinde, Ukrayna sınırları içindeki bölgenin Rusya topraklarına dahil olmasını oylamak üzere referandum yapma kararı alınmıştı.

Konuya dair açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur" dedi.

Stoltenberg'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşının doğasını değiştirmez. Bu Putin'in savaşının daha da artması demektir. Uluslararası camia uluslararası hukukun açık ihlalini kınamalı ve Ukrayna'ya desteğini artırmalıdır."

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Donetsk, Lugansk ve Herson'da Rusya'ya katılım için referandum düzenlenecek