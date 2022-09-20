NATO: Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson bölgesinde, Ukrayna sınırları içindeki bölgenin Rusya topraklarına dahil olmasını oylamak üzere referandum yapma kararı alınmıştı.

Konuya dair açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur" dedi.

Stoltenberg'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşının doğasını değiştirmez. Bu Putin'in savaşının daha da artması demektir. Uluslararası camia uluslararası hukukun açık ihlalini kınamalı ve Ukrayna'ya desteğini artırmalıdır."