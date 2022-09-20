Donetsk, Lugansk ve Herson'da Rusya'ya katılım için referandum düzenlenecek

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson bölgesinde, Ukrayna sınırları içindeki bölgenin Rusya topraklarına dahil olmasını oylamak üzere referandum yapma kararı aldı.

Lugansk parlamentosu, söz konusu referandumun 23-27 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Donetsk'te de aynı tarihlerde referandum düzenleceğini belirtildi.

Herson'da da referandum düzenlenecek

Donbass'taki halk cumhuriyetlerinin referandum açıklamalarının ardından, Herson'da da Rusya'ya katılım referandumu düzenleceği açıklandı.

Rusya'nın ele geçirdiği bölgenin askeri-sivil yönetimi başkanı Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Herson bölgesinin Rusya'ya katılımına ilişkin referandumun da 23-27 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirileceğini söyledi

Zaporijya'da referandum hazırlıkları

RIA Novosti'de yayımlanan haberde, Zaporijya bölgesinde de önümüzdeki günlerde Rusya'ya katılım için referandum yapılacağı bildirildi.

Bölgenin yetkililerinde Vladimir Rogov verdiği demeçte, "önümüzdeki günlerde ülke çapında bir oylamanın gerçekleşebileceğini" söyledi. Rogov, Rusya'ya katılım için koşulların hazır olduğunu ve nihai kararın yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

'Kendi kaderlerinin efendisi olmaya karar verdiler'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin Rusya'ya katılmak için referandum düzenleme kararı almalarının, Donbass cumhuriyetlerinin "kendi kaderlerinin efendisi" olmak istediklerini gösterdiğini belirtti.

Lavrov yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki özel askeri harekâtın en başından ve öncesindeki günlerde, Donbass halklarının kendi kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik. Ve mevcut durum onların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" dedi.