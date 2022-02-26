Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Türkiye'yi işaret ettik

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin'in müzakere beklentisiyle dün askerlere Ukrayna harekatını durdurma emri verdiğini ancak Kiev'in müzakereyi reddetmesinin ardından operasyona devam kararı alındığını söylemişti.

Peskov'un açıklamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanlığı da konuya dair bir açıklamada bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, “Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye’de mümkün olduğunu işaret ettik” dedi. (İHA)