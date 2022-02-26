'Putin Ukrayna operasyonunu durdurma emri verdi ancak müzakere talebi reddedildi...' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin'in müzakere beklentisiyle dün askerlere Ukrayna harekatını durdurma emri verdiğini ancak Kiev'in müzakereyi reddetmesinin ardından operasyona devam kararı alındığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev ile müzakere beklentisiyle bağlantılı olarak dün öğleden sonra Ukrayna'daki Rus askeri operasyonunun geçici olarak durdurulması talimatı verdiğini, ancak Ukrayna'nın müzakere etmeyi reddetmesinin ardından operasyonun bugün öğleden sonra yeniden başlatıldığını açıkladı.