Ukrayna'dan Kiev'deki son duruma ilişkin açıklama ve uyarı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'de çatışmaların sürdüğünü duyurdu, vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı başkent Kiev'deki sivilleri sokaklarda çatışmalar yaşandığı konusunda uyardı.  

Bakanlık tarafından yapılan Facebook paylaşımında  "Şehrimizin sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor. Lütfen sakin olun ve mümkün olduğunca dikkatli olun! Sığınaktaysanız, hemen terk etmeyin. Evdeyseniz pencerelere yaklaşmayın, balkonlara gitmeyin. İçeride, örneğin banyoda saklanın ve mermi parçalarından yaralanmayı önleyecek bir şeyle kendinizi örtün. Sirenler duyarsanız hemen en yakın sığınağa gidin!" ifadesini kullandı.

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