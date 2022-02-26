Ukrayna'dan İsrail'e arabuluculuk talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde arabulucu olmasını istedi.

New York Times'ın görüştüğü Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniyçuk'a göre, Zelenskiy İsrail Başbakanı Bennett'e talebini bugün yaptığı telefon görüşmesi sırasında iletti.

Korniyçuk, "İsrail'in hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri olan dünyadaki tek demokratik devlet olduğuna inanıyoruz" dedi.

İsrail Büyükelçisi, talebi hemen kabul etmediklerini söyledi.