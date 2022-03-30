Ukrayna'dan geçen boru hattında gaz akışı sıfıra düştü

İngiltere menşeli Reuters'ın işletmeci firma Gascade'den aldığı verilere göre, Almanya'nın Mallnow noktasındaki Yamal-Avrupa boru hattından geçen fiziksel gaz akışı durdu. Öte yandan Rusya'nın diğer iki önemli boru hattı güzergahından Avrupa'ya gaz tedariki devam ediyor.

Yayın organının bildirdiğine göre Polonya-Almanya arasındaki Mallnow sınır noktasındaki Yamal-Avrupa boru hattı boyunca gaz akışı en son yerel saatle 13.00'da 1.451.155 kWh/sa olarak gerçekleşti, ancak o zamandan beri sıfıra düştü.

Gascade, Reuters'a daha fazla yorumda bulunmadı.

Rusya, "dost olmayan ülkeler" olarak tanımladığı AB ülkelerine doğalgazını ruble üzerinden satacağını açıklarken söz konusu ülkelere buna ayak uydurmaları için Perşembe gününe kadar zaman vermişti. Ancak Batılı ülkeler Moskova'nın para birimi değişikliği talebini reddetti.

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden boru hattında gaz akışı dururken Baltık Denizi'nden geçen Nord Stream 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya akış en son saatte 73.389.870 kilovat saat (kWh/h) şeklinde devam etti.

Rusya menşeli Interfax haber ajansının açık artırma sonuçlarına dayandırdığı haberine göre, Rus doğalgaz devi Gazprom Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Salı gecesi ve Çarşamba için batıya doğru gaz taşıma kapasitesi rezerve etti.

Slovakya'nın gaz operatörü TSO Eustream'in verilerine göre, Ukrayna'dan Veľké Kapušany sınır kapısı üzerinden Slovakya'ya gaz akışı Salı günü içinde 882.249 megavat saat (MWh) olarak kaydedildi.