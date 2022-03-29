Rusya'dan doğalgaz ithalatının yasaklanmasını savunan Alman Bakan: Kazak giyin, bir şey olmaz

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Tarım ve Tüketici Koruma Bakanı Peter Hauk, Almanya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan doğalgaz ve petrol ithalatını tamamen yasaklaması gerektiğini savundu.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği partisinden olan Hauk, "Kışın 15 derece sıcaklığa kazakla dayanabilirsiniz. Kimse bundan ölmez. Ancak insanlar başka yerde ölüyor" dedi.

Hauk'un açıklamalarına Alman Kiracılar Derneği'nden sert tepki geldi. Hauk'un yaşlıların ve evden çalışanların ihtiyaçlarına dair "bir fikrinin olmadığını" söyleyen dernek, odanın sıcaklığının düşürülmesinin kış aylarında hastalıkların artmasına yol açacağını vurguladı.