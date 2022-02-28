Ukrayna'dan BM'ye kendi topraklarında operasyon çağrısı

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Ruslan Stefançuk, parlamentodaki parti ve grupların Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna’da "barışı koruma operasyonu" başlatmasını istediklerini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Syefançuk’un Telegram kanalından paylaştığı başvuru metninde, “BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla BM’nin Ukrayna topraklarında beklemeksizin barışı koruma operasyonu başlatması” ifadesi yer aldı.

İlgili başvuru yazısının tüm parti ve grup başkanları tarafından desteklendiği öne sürüldü.

Stefançuk ayrıca Rada milletvekillerinin yakında Ukrayna topraklarındaki tüm Rus mülklerine el konulmasına ilişkin bir yasa tasarısı da hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.