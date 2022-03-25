Ukrayna'dan ABD'ye istek listesi: Günde 500 Stinger, 500 Javelin füzesi

Ukrayna'nın ABD'den acil olarak günde 500 adet Stinger uçaksavar füzesi ile 500 adet Javelin tanksavar füzesi istediği belirtildi.

CNN International'ın konuya ilişkin edindiği belgeye dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın ABD hükümetinden geçen günlerde talep ettiği askeri yardım listesi, önceki haftalardaki benzer listelerine nazaran genişledi, listeye acil olarak günde 500'er adet ilave Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzesi gönderilmesi talebi eklendi.

Listede yer alan "acil ihtiyaçlar" arasında jetler, saldırı helikopterleri ve S-300 gibi hava savunma sistemleri de olduğu belirtildi. Listede Rus-yapımı iki tip jetin olduğu, bunlardan birinin sahadaki birliklere yakın hava desteği sağlamak için tasarlandığı ve Ukrayna'nın her bir hava aracından 36 adet istediği kaydedildi.

İtirazlar geldi

Sözkonusu liste, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat birinci ayını doldururken Ukrayna hükümetinin potansiyel silah kıtlığıyla karşı karşı olduklarını iddia etmesinin ardından geldi. CNN International'ın haberine göre bu, ülkeye daha fazla askeri yardımın gittiğini vurgulayan ABD ve NATO yetkililerinin bazı itirazlarına yol açtı.

17 bin tanksavar füzesi ile 2 bin uçaksavar füzesi gönderildi

ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya Rusya'nın askeri harekatının başlamasından iki haftadan kısa süre içinde 7 Mart itibariyle yaklaşık 17 bin tanksavar füzesi ile 2 bin uçaksavar füzesi gönderdiği kaydedilen haberde, o tarihten beri de Rusya'nın Ukrayna'ya silah taşıyan kargoları hedef alacaklarını söylemesine karşın ABD dahil NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah akışını sürdürdüğü belirtildi.

İsmi verilmeyen bir üst düzey ABD'li yetkiliye göre ABD'nin Ukrayna'ya Şubat sonunda onaylanan 350 milyon dolarlık son "güvenlik destek paketi" ülkeye ulaşırken, toplam 1 milyar dolar değerindeki sonraki iki paket de Ukrayna'ya varmaya başladı.

Savunma yetkilisi son paketlerin teslimatının Doğu Avrupa'ya yapılacak çok sayıda uçuşun ardından Ukrayna'ya birden çok sınır kapısından karayoluyla tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan ABD Kongresi'nde bazı milletvekillerinin Ukrayna'nın taleplerinin en kısa sürede karşılanmasını istedikleri belirtilirken, geçen hafta Polonya ve Almanya'yı ziyaret eden Demokrat Partili Senatör Jacky Rosen "sahadaki aciliyeti" gördüğünü söyledi. Rosen Ukrayna'nın "savaşı kazanması için her türlü araca ihtiyacı olduğunu" savundu.