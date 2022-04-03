Ukrayna'daki savaşın 39. günü

Ukrayna-Rusya savaşında bugün 39. güne girildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "İrpin, Buça, Hostomel ve tüm Kiev bölgesi, işgalcilerden kurtuldu" paylaşımında bulunurken, konuya ilişkin Rusya'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye’nin büyük bir bölgesel güç olduğunu" ve Rusya ile arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar olsa da ortaklık ilişkilerin ağır bastığını belirtti.

Savaşın 39. gününde yaşanan gelişmeler haberimizde...

Güncelleme: 23.25

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında yaşananları görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) yarın toplanmaya çağırdı.

Rusya’nın toplanma çağrısı, Ukrayna tarafının Buça’da kitlesel sivil ölümleri yaşandığı yönündeki açıklamalarını izledi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polanskiy, Telegram açıklamasında, “Ukraynalı radikallerin Buça’daki arsızca provokasyonuyla ilgili olarak Rusya, 4 Nisan Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştirilmesini istemiştir” dedi.

Güncelleme: 22.30

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Buça kentinde Rus ordusunun çekilmesi sonrası, sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda yer aldığı iddiasıyla yayınlanan görüntüler sonrası bağımsız soruşturma çağrısı yaptı. Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın Buça kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı. Bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğe yol açması esastır” dedi.

Güncelleme: 19.48

AB üyesi Slovakya'nın Ekonomi Bakanı Richard Sulik, “Gaz alımını durduramayız. Bu tutum bazılarına fazlasıyla pragmatik gelecek de olsa, Rusya’dan alınacak gaz için rubleyle ödeme şartı getirildiyse, o halde rubleyle ödeyeceğiz” dedi.

Güncelleme: 16.44

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Zelenskiy'nin görüşebilmesi için müzakere heyetlerinin ortaya somut bir belge koyması gerektiğini belirtti.

Güncelleme: 15.18

"Dost olmayan ülkelere" tedarik edilen doğalgaz karşılığındaki ödemelerin ruble ile yapılması hakkındaki karara dair konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın, "birilerinin burnuna fiske atmak" için değil, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın sahip olduğu dolar ve avro cinsinden paralara el konulmaması için alındığını söyledi.

Güncelleme: 13.06

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada savaşın başından bu yana 18 bin Rusya askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi”

Güncelleme: 11.57

Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa yakınlarında bulunan ve Ukrayna'ya ait olan bir petrol rafinerisi ve üç yakıt depolama tesisinin imha edildiğini duyurdu.

“Rus Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesindeki taktik hava araçlarıyla Ukrayna’nın 51 askeri unsuru vuruldu” diyen Konaşenkov, Barvenkovo ve Slavyansk yerleşimlerinin yakınında dört komuta merkezinin, iki Osa-AKM uçaksavar füze sistemi fırlatma rampasının, iki topçu bataryasının, iki çok namlulu roketatar sisteminin, Konstantinovka ve Krestişe yerleşim bölgelerinde dört roket ve topçu silah ve mühimmat deposunun ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatının yığıldığı 32 saha ve tutunma noktasının imha edildiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme: 11:13

Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamada bulunan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmadan önce Ukrayna, ABD ve NATO ile anlaşmak için teşebbüslerde bulunduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Yerhov'un konuya dair açıklaması şöyle:

"Biz, Minsk anlaşmalarının Kiev iktidarı tarafından yerine getirilmemesi konusundaki ve Rusya’nın milli güvenliği için artan tehlikeler hakkındaki endişelerimizi partnerlerimize birçok kez dürüst bir şekilde açıkladık.

Son teşebbüsümüz yakında, geçen yıl aralık ayında olmuştu. Rusya, anlaşmak için umutsuz bir teşebbüste bulunarak ABD ve NATO’ya bizim endişelerimizi sakinleştirebilecek ve aynı zamanda gerilimi azaltıcı, hukuki olarak bağlayıcı uluslararası anlaşmaların taslaklarını iletti.

Bizimle konuşmak istemediler, insanların sırnaşık bir sineği kovmak için yaptığı gibi ellerini salladılar. Ne yapalım, günümüz Rusçasında bir söz vardır: 'Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile konuşmak istemezseniz, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konuşursunuz' İşte şimdi onunla konuşuyorlar"

Güncelleme: 10.27

Zelenskiy: Doğu ve Donbass bölgelerinde birliklerimizi güçlendiriyoruz

Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın, Ukrayna’dan çekilmesinin basit olmayacağını ifade ederek “Topraklarımızı basitçe terk edeceklerine dair boş umutlara sahip olmamalıyız. Her açıdan mümkün olduğunca silahlı kuvvetlerimizi desteklememiz, ekonomimizi geliştirmemiz gerekir” dedi.

Doğu ve Donbass bölgelerindeki Ukrayna birliklerinin güçlendirildiğini ifade eden Zelenskiy şöyle konuştu:

“Savunucularımız Sumi ve Çernihiv bölgelerindeki bazı alanların kontrolünü ele geçirmeye devam ediyor. Geçici olarak işgal edilen bölgelerde giderek daha fazla Ukrayna ulusal bayrağı dalgalanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, işgalcileri savaşmadan rahat bırakmıyor. Doğu yönünde ve Donbass'ta savunmamızı güçlendiriyoruz. Düşmanın doğudaki baskıyı artıracak rezervleri olduğunun farkındayız. Kahramanlarımız Mariupol’de düşman birliklerinin önemli bir bölümünü geride tutmaya devam ediyor. Bu şehirdeki direniş sayesinde diğer kentlerimizdeki direnişlerimizde direnç ve cesaret, ayrıca önemli bir zaman da kazanıldı"

Ayrıca Macaristan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu da eleştiren Zelenskiy konuya dair şöyle dedi:

“Avrupa’da, Putin’i destekleyen tek kişi Macaristan Başbakanı. Savaşı durdurmak için çaba göstermediler. Bütün Avrupa barış istiyor. Avrupa, savaş alanının Mariupol'den Budapeşte'ye, Harkov’dan Krakov'a veya Çernihiv’den Vilnius'a taşınmasını istemiyor. Tüm Avrupa savaşı durdurmaya, barışı yeniden sağlamaya çalışıyor. O halde Budapeşte neden tüm Avrupa'ya, tüm uygar ülkelere karşı? Bizim için önemli olan halkın görüşüdür. Ukrayna halkı Macar halkını destekliyor. Macar halkı Ukrayna halkını destekliyor. Politikacılar gidicidir”

Odessa'da üst üste patlamalar meydana geldi

Ukrayna'nın güneybatısındaki liman kenti Odessa'da üst üste patlamaların meydana geldiği aktarıldı.

AFP muhabirinin aktardığına göre, sabah 6 sıralarında meydana gelen patlamalar sonucunda liman çevresinde peş peşe üç kara duman yükseldiği görüldü.

Rusya heyeti: Ukrayna ile görüşmeler yarın sürecek

Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafı ile görüşmelerin yarın süreceğini ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Medinskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in görüşmesi için taslak barış anlaşmasının hazır olmadığını söyledi.

Medinskiy, "Rusya'nın Kırım ve Donbass konusunda tutumumuz değişmedi" ifadelerini kullandı.