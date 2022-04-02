Polonya Başbakanı: Yaptırımlar işe yaramıyor, ruble değer kazandı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'ya uygulanan yaptırımların bir işe yaramadığını rublenin güçlendiğini söyledi.

Ukraynalı sığınmacılar için Varşova yakınlarında açılan bir merkezde konuşan Morawiecki, "Açıkça söylemeliyim ki, uyguladığımız yaptırımlar şimdiye kadar bir işe yaramadı. Buna dair en iyi gösterge ruble döviz kurudur" dedi.

Rus rublesinin tekrar Ukrayna'daki savaş öncesi seviyelere ulaştığını kaydeden Morawiecki, "Bu ne manaya geliyor? Demek ki bütün iktisadi, finansal, bütçe ve parasal önlemlerimiz bazı liderlerin dilediği gibi işleyemedi. Bunun daha gür bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor" dedi.

Morawiecki ayrıca, Rusya'nın doğalgazını rubleyle satma talebini şantaj olarak nitelendirdi ve Varşova'nın buna boyun eğmeyeceğini söyledi.

Mart ayı başlarında Batı yaptırımlarının da etkisiyle Rus rublesi tarihi rekor seviyede düşerek bir dolar başına 132 ruble, bir avro başına 147 ruble seviyesine geriledi. Ancak Mart ayının sonlarına doğru ruble tekrardan değer kazanarak dolar başına 85, avro başına 93 rublede sabitlendi.