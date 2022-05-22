Ukrayna’da sıkıyönetim yaz sonuna kadar uzatıldı 

Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim ve seferberlik uygulaması 90 gün daha uzatıldı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırılar nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim uygulamasının uzatılmasına karar verildi. Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetim ve seferberlik uygulamasını 23 Ağustos’a kadar uzattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Mayıs’ta sona erecek olan sıkıyönetim ve seferberliğin süresinin uzatılmasını öngören kararı 18 Mayıs'ta parlamentoya sunmuştu.