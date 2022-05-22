ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi: Washington Ukrayna'ya yalan söyledi

2012-2014 yılları arasında ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan Michael Anthony McFaul, 6 ayda bir düzenlenen 'Munk Forumu'na konuk oldu.

Sputnik'in aktardığına göre, burada Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen Walt ile yaptığı sohbette McFaul, 'Ukrayna'nın NATO'ya katılma' olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın ittifakın doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerine rağmen ABD'nin Ukrayna konusunda 'amigoluk' yaptığını söyleyen Mcfaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar yalan mı söyledi?" sorusuna gülerek, “Evet, ‘gerçek hayat böyle” yanıtını verdi.