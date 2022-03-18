Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 23. gününde devam ediyor. BM verilerine göre harekatın başından bu yana Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 3 milyonu aştı.



ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün Ukrayna'daki duruma ilişkin bir görüşme yaptı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya operasyon sırasında ellerine geçen ABD'nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili belgeleri dikkate alarak bugün BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep edeceklerini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna heyetleriyle müzakereler artık çevrimiçi sürerken anlaşmaya varılmasının birkaç haftayı bulabileceği ifade ediliyor.

Dün Putin ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan'ın, Zelenskiy ile Putin'i İstanbul ya da Ankara'da misafir edebileceklerini söylediği açıklandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile dün Lviv'de görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'nın Türkiye'yi olası bir anlaşmada garantör ülke olarak görmek istediğini söylerken "Rusya'nın buna itirazı yok" dedi.

Savaşın 23. gününde öne çıkan gelişmeler gün boyu haberimizde...

soL TV / Ukrayna'da savaşın 23. günü

Güncelleme: 23.50

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Çinli mevkidaşı Şi'yi Rusya'ya ekipman desteğinin sonuçları konusunda uyardı.

Güncelleme: 23.15

ABD, Ukrayna'ya son 1 yılda 2 milyar dolarlık askeri yardım onayladı.

Güncelleme: 22.50

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin 4,5 milyondan fazla sivili ve 23 ülkeden yaklaşık 7 bin yabancıyı rehin tuttuğunu söyledi.

Güncelleme: 21.58

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Gıda Programı (WFP) verilerinin, Ukrayna’daki gıda tedarik zincirlerinin dağıldığını gösterdiğini belirtti.

Güncelleme: 21.42

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden açıklamada, Ukrayna birliklerinin bombardımanı sonucunda 4 sivilin öldüğü, 5’inin de yaralandığı kaydedildi.

Güncelleme: 21.25

Rus ordusunun gün içinde 6 kilometre ilerlediğini söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, 'Ukrayna'ya ait 54 askeri tesis imha edildi' dedi.

Güncelleme: 20.55

İtalya Maliye Polisi, Rusya merkezli çelik üreticisi ve madencilik şirketi Severstal’in sahibi olan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanan Aleksey Mordaşov’un meskun emlakine el koyduklarını belirtti.

Güncelleme: 20.18

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna etrafındaki durumun değerlendirdiğini belirtti.

Güncelleme: 19.55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Belaruslu paralimpik sporcuların 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları'na katılmaktan men edilmesini 'kinizmin zirvesi' olarak niteledi.

Güncelleme: 19.30

Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO üyeliği konusundaki tutumlarını azami derecede yakınlaştırdığını söyledi.

Güncelleme: 19.20

İtalyan lastik firması Pirelli, Rusya’nın Voronej ve Kirov şehirlerindeki lastik fabrikalarına yatırımları askıya aldığını duyurdu.

Güncelleme: 18.45

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Rusya bize saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90’lara geri dönecek' dedi.

Güncelleme: 18.05

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’na (Roskomnadzor) yakın bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, önümüzdeki günlerde Rusya’da YouTube’un engellenebileceğini belirtti.

Biden ile Şi Ukrayna krizini görüştü

Güncelleme: 17.40

Çin devlet medyası, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ukrayna krizinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin yerel saatle 13.03'te başladığı belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, “Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil. Uluslararası toplum en çok barış ve güvenliği korumalı” dedi.

Reuters'ın aktardığına göre "Ukrayna krizi görmek istemediğimiz bir şey" diyen Şi, "Çin ile ABD'nin ikili ilişkileri doğru yolda yönlendirmesi gerektiğini ve iki tarafın da uluslararası sorumlulukları üstlenmesi ve dünya barışı için çaba göstermesi gerektiğini" söyledi.

Putin Moskova'daki 'Kırım Baharı' konserinde konuştu

Güncelleme: 17.20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesi"nin yıldönümü için Moskova'da Lujni Stadyumu'nda düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı.

Putin'in konuşması sırasında sesin kesilmesi üzerine Kremlin'den "teknik aksaklık" açıklaması yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Kırım Baharı" adlı etkinlikte yaşanan kesintinin "sunucudaki teknik aksaklıktan kaynaklandığını" açıkladı.

Kısa süre sonra konuşmasına devam eden Putin, Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekat sonrası tanık olduğunu söylediği "birlikten" dolayı memnun olduğunu belirtti.

Donbass'taki cumhuriyetlerin Ukrayna hükümetinin kurbanları haline geldiklerini söyleyen Putin, Kırımlıların Rusya ile birleşme kararının "Neo-Nazilerin yoluna sert bir engel koyduğunu" kaydetti.

Konuşmasında İncil’den bir alıntı yapan Putin Donbass’la ilgili, “Her kim dostları için ruhunu ortaya koyduysa, bundan büyük sevgi yoktur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme: 17.15

ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için "savaş suçlusu", "ölümcül diktatör" ve "haydut" sözlerine ilişkin Kremlin'den "kişisel hakaret" açıklaması yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin sorusu üzerine "Başkan Putin'e karşı halihazırda kişisel hakaret olan açıklamaları duyuyoruz. Bu açıklamaları ABD Başkanı Biden'dan her gün duyuyoruz. Saldırgan açıklamalara yol açan Biden'ın bu asabiyeti, yorgunluğu ve bazen unutkanlığı göz önüne alındığında daha fazla saldırganlığa neden olmamak için keskin değerlendirmeler yapmayacağız" dedi.

Güncelleme: 16.45

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da ölen sivil sayısının en az 816 olduğunu, 1333 sivilinse yaralandığını açıkladı.

Güncelleme: 16.22

Litvanya, Letonya ve Estonya Rus diplomatlara sınır dışı kararı aldı.

Litvanya ülkedeki Rus Büyükelçiliği'nin 4 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etti. Letonya da Rus Büyükelçiliği'nin üç çalışanının "diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerlerde bulundukları" iddiasıyla "istenmeyen kişi" ilan etti. Estonya ise 3 Rus diplomatı "güvenliği baltalamak" ve "propaganda yaymak"la suçlayarak sınır dışı etti.

Güncelleme: 16.09

Avrupa Parlamentosu Rus diplomat ve yetkililerin kurum binalarına girişini yasakladı.

Güncelleme: 16.06

RIA Novosti'nin haberine göre Mariupol havalimanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti.

Güncelleme: 15.38

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Zelenskiy "Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. AB üyeliği için Ukrayna başvurusuna ilişkin Avrupa Komisyonu görüşü birkaç ay içinde hazırlanacak. Ukrayna hükümeti ve Avrupa Komisyonu’na bilgi verildi. Stratejik hedefimize birlikte ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelesnkiy'e AB'nin "kesintisiz desteğine" dair güvence verdiğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı "Ukrayna’nın Avrupa yolu şimdi başladı. Bunun gibi zamanlar, bir sonraki zor adımı atmak için vizyon, sabır ve dayanıklılık gerektirir. AB Komisyonu bu yolda ilerleyecektir” dedi.

Von der Leyen, “Ayrıca Başkan Zelenskiy'i Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon Avro'luk makro-finansal yardımın ikinci diliminin ödenmesi konusunda bilgilendirdim. Ukrayna'nın cesur halkının şimdi bu paraya ihtiyacı var. Bu anlamsız savaş hala şiddetle devam ederken, ülkenin mali durumunu destekleyecek” ifadelerini kullandı.

Güncelleme: 14.46

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'ya başka ülkelerden S-300 hava savunma sistemleri tedarik edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Güncelleme: 14.09

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in daha önce gönderileceğini açıkladığı ilave 400 ABD askerinin ülkeye ulaştığını ve ülkedeki Amerikan varlığının daha da genişletilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Güncelleme: 13.28

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, aşırı milliyetçilerin dün gece Melitopol'ü misket bombası yüklü Toçka-U füzeleriyle hedef aldığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Konaşenkov, yaptığı açıklamada, "Rusya ordusunun Melitopol’deki yerleşim birimlerinde atış mevzisi olmadığını söylerken, Kiev'in bir kez daha sivillere karşı balistik füzelerle saldırmasının, aşırı milliyetçi Ukrayna yönetiminin suç teşkil eden özünü bir kez daha gösterdiğini" söyledi.

Putin: Kiev gerçekçi olmayan tekliflerle müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor

Güncelleme: 13.19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in bugünkü görüşmede Scholz'a Kiev'in "barış görüşmelerini durdurma girişimlerinde bulunduğunu" ancak Moskova'nın görüşmelere devam etmekte ısrarlı olduğunu söyledi.

Kremlin'in açıklamasında "Kiev rejiminin müzakere sürecini sürekli gerçekçi olmayan teklifler öne sürerek mümkün olan her yolla geciktirme girişiminde bulunduğu not edildi" denildi.

Açıklamada "Bununla birlikte Rus tarafı, bilinen ilkeli yaklaşımları doğrultusunda çözüm arayışlarını sürdürmeye hazırdır" denildi.

Putin'in ayrıca telefon görüşmesinde Scholz'un dikkatini Donetsk ve Makivka'ya yapılan füze saldırısına ve Batı'nın bunları görmezden gelmesine çektiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı: Arz açıkları daha fazla çatışmaya yol açacak

Güncelleme 13.00

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan arz açıklarının şiddetli olacağını ve ekonomisi zayıf olan ülkelerde "daha fazla çatışmaya yol açacağını" belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Almanya'nın, aynı değerleri paylaşmasa bile "otoriter rejimlerle teması sürdürmesi" gerektiğini söyleyen Baerbock, ekonomi ve enerji çıkarları konusunda "sessiz kalmaması gerektiğini" savundu.

Baerbock, yeni ulusal güvenlik stratejisini sunarak, önümüzdeki aylarda yeni bir Çin stratejisinin çalışacağını da sözlerine ekledi.

Lavrov: Ukrayna'ya silah taşıyan kargolar meşru hedef haline gelir

Güncelleme: 12.15

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'ya silah taşıyacak her kargonun Rusya açısından "meşru hedef" haline geleceğini söyledi.

Çin: Ukrayna konusunda her zaman bağımsız karar alıyoruz

Güncelleme: 12.08

Çin Dışişleri Bakanlığı Pekin'in Ukrayna krizine ilişkin pozisyonunun bağımsız olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien "Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Çin her zaman nesnel ve adil bir şekilde konunun esasına dayanan bağımsız kararlar vermiştir" dedi.

Sözcü ABD'de bazı kişilerin bu konuda yanlış bilgi yaydığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yapacakları telefon görüşmesi öncesinde geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Biden'ın Şi'ye, Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına destek vermesinin "sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını" ileteceğini söylemişti.

Güncelleme: 11.40

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Russia Today (RT) televizyonunun lisansını, karar derhal geçerli olacak şekilde iptal ettiğini duyurdu. Karara tepki gösteren RT televizyonundan yapılan açıklamada, "İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, İngiliz hükümetinin aparatından başka bir şey olmadığını gösterdi. Ofcom, İngiliz halkının bilgiye erişimini gasp etti" denildi.

Güncelleme: 11.35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna'daki son durumun ele alındığı belirtildi.

Rusya: Mariupol'de çatışmalar sürüyor

Güncelleme: 11.32

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, Rusya ordusunun desteğiyle Mariupol’ün merkezinde kuşatmasını sıkılaştırıyor ve aşırı milliyetçilere karşı savaşıyor" dedi.

Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) yüzde 90’ından fazlasının kontrol altına alındığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, harekatın başlamasından bu yana 183 insansız hava aracı, bin 406 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 138 çok namlulu roketatar, 535 topçu sistemi ile bin 197 adet özel askeri aracın imha edildiğini açıkladı. Konaşenkov "Rusya’ya ait hava araçları ve hava savunma sistemleri gece boyunca biri Bayraktar TB-2 olmak üzere, Ukrayna’ya ait altı insansız hava aracını daha vurdu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 81 askeri altyapı unsuru da imha edildi" dedi.

Güncelleme: 10.37

Avrupa Parlamentosu'ndan bazı milletvekilleri 2022 Nobel Barış Ödülü için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i aday göstermek istediklerini duyurdu.

Nobel Komitesi'ne mektup yazan AP vekilleri Zelenskiy'in aday gösterilebilmesi için başvuruların yeniden açılmasını ve 31 Mart'a dek uzatılmasını talep etti.

Lviv'de patlamalar

Güncelleme: 10.05

Ukrayna'nın Lviv kentinde bu sabah patlamalar yaşandığı belirtildi. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy bir hava aracı bakım tesisinin vurulduğunu, tesis kapalı olduğundan herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu.



Güncelleme: 10.04

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, kongre onayına gidecek.

Donbas'ta uçuşa yasak bölge ilanı

Güncelleme: 10.01

Rusya Donbas bölgesinde uçuşa yasak bölge ilan etti.

Interfaks ajansının haberine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri sözcüsü Eduard Basurin Donbas bölgesinde uçuşa yasak bölge ilan edildiğini söyledi.

TASS haber ajansı da Rusya'nın ülkenin güneyindeki uçuş yasağını 26 Mart'a dek uzattığını duyurdu. Ajans Krasnodar havalimanının Rusya'nın güneyindeki tüm havalimanlarının 26 Mart'ta Moskova saatiyle 03.45'e dek kapalı kalacağını teyit ettiğini bildirdi.

Güncelleme: 09.30

Japonya ve Avustralya Rusya'ya karşı yeni yaptırımları duyurdu. Avustralya Ulusal Refah Fonu ve Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere Rusya'daki 11 banka ve devlet kurumuna yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Japonya ise Rusya'dan 15 kişi ve 9 kuruluşa yaptırım uygulayacak. 15 kişi arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ile Savunma Bakan Yardımcıları da var.

Güncelleme: 09.25

Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürerek CCC-'den 'CC' seviyesine indirdi.

Güncelleme: 09.00

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya operasyon sırasında ellerine geçen ABD'nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili belgeleri dikkate alarak bugün BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep edeceklerini duyurdu.