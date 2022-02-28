Ukrayna'da Rusya askerlerine teklif: 5 milyon ruble

Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya askerlerine silah bırakmaları halinde 5 milyon ruble vereceklerini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Rus askerlerine bir seçenek sunuyoruz: haksız bir savaşta ölmek ya da silahlarını bırakıp tam olarak teslim olursanız tam bir af ve tazminat olarak 5 milyon ruble." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov da yaptığı açıklamada, "Rus askeri! Öldürmek ve ölmek için topraklarımıza getirildin. Suçlu sayılacağın emirlere başkaldır. Silahlarını bırakırsan sana tam bir af ve 5 milyon ruble garanti ediyoruz. İşgalci gibi davranmaya devam edenler için merhamet olmayacak" dedi.