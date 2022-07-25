Ukrayna'da Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevden aldı.

Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Haziran 2020'de göreve başlayan Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevden aldı.

Ukrayna tarafından yayınlanan kararnamede, "Volodimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevinden alındı" denildi.

Zelenskiy, geçtiğimiz haftada, Ukrayna'nın Sumskaya, Poltavskaya, Zakarpatskaya, Jitomirskaya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin güvenlik yöneticilerini de görevden almıştı.

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