Ukrayna'da istihbarat başkanı görevden alındı: 'Ciddi soru işaretleri uyandırıyor' 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusal istihbarat kuruluşu Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın görevden alınmasına karar verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zelenskiy'in SBU Başkanı Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı Venediktova'nın görevden alınmasına yönelik kararı imzaladığı belirtildi. Zelenskiy'in imzaladığı başka bir kararla da Venediktova'nın yardımcısı Oleksiy Simonenko'yu başsavcı vekili olarak atadığı aktarıldı.

Zelenskiy, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ülkede vatana ihanet nedeniyle başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde bazı çalışanlara yönelik 651 ceza davasının kayıtlarda olduğunu ifade etti.

'Ciddi soru işaretleri uyandırıyor'

Ukrayna Devlet Başkanı "Özellikle, 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanı, işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı çalışanlar arasındaki iş birliği nedeniyle devletin ulusal güvenliğinin temellerine karşı kayda alınan bu suçlar, ilgili yöneticilerle ilgili ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Her bir sorunun da cevabı bulunacaktır" açıklaması yaptı.

