Ukrayna'da hükümete bağlı kurumdan 'ırk' çıkışı: Ruslar saf Slav değil

Ukrayna'da hükümetin bir alt kurumu şeklinde "özel statüyle" çalışan Ukrayna Milli Hafıza Enstitüsü, Rusya'yla Ukrayna'nın tarih boyunca dost olmadığı yönündeki mesajını anlatmak için ırkçılık yolunu seçti.

"Ukraynalıların ve Rusların neden kardeş milletler olmadıklarına dair 9 argüman" başlıklı Twitter paylaşımında kurum "Rus milletinin saf Slav olmadığını ve bunun çıplak gözle görülebildiği" yönünde ifadelere yer verdi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımının 9. argümanına göre "Ruslar ve Ukraynalıların kardeş millet olmamalarının" nedeni şu:

"Ukraynanlılar ve Ruslar farklı kökenlerden geliyor

Ukraynalıların kökeni Slav kabileleridir. Rus milletiyse Slav milletlerinin Urgo-Fin kabileleriyle Muroma, Mernia, Wes, Mashchera, Moksha, Perm, Narova ve diğerlerinin karmasıdır. Daha ne denebilir? Birçok teori var. Ama bunların hepsi çıplak gözle seçilebilir. Bizler çiftçileriz. Bütün şarkılarımız içtendir, içimizden ne geçiyorsa onu söyleriz. Biz Noel ilahi ve şarşılarımızda ev sahibini kutlarız, göçebe-ruslar böyle yapmaz. Onlar kralı över ve bazen folklörlerinde tehdit bile eder: "Her kim ki bize pasta vermez, onun alnına vururuz, her kim ki bize para vermez, onun boynunu kırarız". Ama bu Ukraynalılarda sökmüyor"

Argument #9: Ukrainians and russians have different origin pic.twitter.com/ZEIOMwYQ0o — Ukrainian Institute of National Remembrance (@Uinp_gov_ua) March 14, 2022

Dostluk komünistlerin zorlamasıymış, Maydan'la bozulmuş

Söz konusu tezlerin geri kalanında iki ulus arasında dostluğun komünist propagandayla üretilmiş bir zorlama olduğu ancak Maydan darbesiyle bunun tamamen bozulduğu gibi ifadeler de yer aldı.

"Neden kardeş milletler olmadıklarına dair argümanlardan" birindeyse sebebin Ukrayna'nın "bir Avrupa ülkesi olması" yer alırken başka bir sebepteyse Moğol Altın Orda'nın bir dönem Rusya'yı işgal etmiş olması ve bu süreçte Rusya'nın tamamen Altın Orda'nın etkisi altında şekillenmesi yönünde ifadeler kullanıldı.

Ukrayna Milli Hafıza Enstitüsü, ülkenin bakanlar kuruluna doğrudan bağlı çalışıyor.