Ukrayna'da halka 18 bin silah dağıtıldı

Ukrayna yetkilileri, halka silah dağıtıldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, Kiev’de halka 18 bin silah dağıtıldığını söyledi.

Reznikov ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzniy'in yaptığı ortak basın açıklamasında, daha fazla silah da dağıtılacağı belirtilerek, “Yakında ortaklarımızdan modern silahlar ve diğer kaynaklarla ek destek alacağız” denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, genel askeri seferberlik ilan etmişti. Zelenskiy, "Devletin savunmasını sağlamak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların savaş ve seferberlik hazırlığını sürdürmek için başkent Kiev ve Ukrayna'nın tüm büyük birlikleri de dahil olmak üzere geniş tabanlı bir seferberlik emri verildi" demişti.

Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı da, 18 ile 60 yaşındaki tüm erkek vatandaşların ülkeyi terk etmesinin yasaklandığını duyurmuştu. Seferberlik ayrıca askerlerin, askerlik hizmeti için yedeklerin askere alınması, bunların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri birimlerine ve kurumlarına teslim edilmesini, ayrıca diğer devlet güvenlik hizmetlerine katılınmasını içermekte.