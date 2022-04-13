Ukrayna'da gözaltına alınan Medvedçuk'un eşi Erdoğan'dan yardım istedi

Ukrayna'da gözaltına alınan 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Sputnik'in aktardığına göre kendi YouTube kanalından bir açıklama yapan Marçenko şunları söyledi:

'Rehine olarak tutuluyor'

"Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenskiy'in kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Daha önce siyasi bir davada eşimi mahkum etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlal etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şey, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırıdır. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğunuzu birçok kez dile getirdiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Buna inanıyorum. Türkiye'de 'iyi dost kara günde belli olur' derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok mücadele ediyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar" diye devam eden Marçenko, Medvedçuk'un kurtarılması ve serbest bırakılması için Erdoğan'dan nüfuzunu kullanmasını talep etti.