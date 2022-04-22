Ukrayna'da düşen askeri kargo uçağı: 1 ölü, 2 yaralı

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine bağlı Mihailivka’da Ukrayna ordusuna ait An-26 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Zaporijya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Uçak gerçekleştirdiği teknik uçuş sırasında düştü. Uçakta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Uçaktaki mürettebat sayısı ve düşme nedeni araştırılıyor. İlk incelemeler uçağın motorunun yandığını gösteriyor. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" denildi.