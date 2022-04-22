Ukrayna'da askeri kargo uçağı düştü

Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağı ülkenin güneyinde düştü. Can kayıpları olduğu belirtildi.

Dış Haberler

Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi askeri nakliye uçağı ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü. 

Reuters'ın haberine göre yerel yetkililer uçağın "teknik uçuş" sırasında düştüğünü, can kayıpları olduğunu söyledi.

Haber

Zelenskiy: Rusya Herson ve Zaporijya'da 'sahte referandum' düzenlemeyi planlıyor