Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi askeri nakliye uçağı ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü.
Reuters'ın haberine göre yerel yetkililer uçağın "teknik uçuş" sırasında düştüğünü, can kayıpları olduğunu söyledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ukrayna'da askeri kargo uçağı düştü
Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağı ülkenin güneyinde düştü. Can kayıpları olduğu belirtildi.
Dış Haberler
Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi askeri nakliye uçağı ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü.
Reuters'ın haberine göre yerel yetkililer uçağın "teknik uçuş" sırasında düştüğünü, can kayıpları olduğunu söyledi.