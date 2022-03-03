Ukrayna'da CNN Türk aracına saldırı

Ukrayna'nın Lviv kentinden yolan çıkan CNN TÜRK aracı, Kiev yakınlarında saldırıya uğrarken, araçta bulunan iki muhabire ulaşılamadığı bildirildi..

Haber Merkezi

Ukrayna'nın Lviv kentinde yolan çıkan CNN TÜRK aracı Kiev yakınlarında saldırıya uğradı.

CNN Türk spikeri Hande Fırat, aracın lastiklerine ateş açıldığı bilgisini verirken iki muhabire ulaşılamadığı bildirildi. 

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Güncelleniyor | Ukrayna savaşında 8. gün