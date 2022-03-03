Ukrayna'nın Lviv kentinde yolan çıkan CNN TÜRK aracı Kiev yakınlarında saldırıya uğradı.
CNN Türk spikeri Hande Fırat, aracın lastiklerine ateş açıldığı bilgisini verirken iki muhabire ulaşılamadığı bildirildi.
Haber Merkezi
yavuz karamahmutoğlu
Umut Bekcan
Ukrayna'da CNN Türk aracına saldırı
Ukrayna'nın Lviv kentinden yolan çıkan CNN TÜRK aracı, Kiev yakınlarında saldırıya uğrarken, araçta bulunan iki muhabire ulaşılamadığı bildirildi..
Haber Merkezi
Ukrayna'nın Lviv kentinde yolan çıkan CNN TÜRK aracı Kiev yakınlarında saldırıya uğradı.
CNN Türk spikeri Hande Fırat, aracın lastiklerine ateş açıldığı bilgisini verirken iki muhabire ulaşılamadığı bildirildi.