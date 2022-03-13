'Ukrayna'da cami bombalandı' iddiası yalanlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ortaya atılan, Rusya'nın Mariupol'de bir camiyi vurduğu iddiasına yönelik sorulan soruyu cevapladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çavuşoğlu "Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi. Fakat camide şu an herhangi bir hasar yok. Ruslar bu bölgede kaç vatandaşımız olduğunu sordu, biz de bilgi verdik" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko da dahil olduğu Ukraynalı yetkililer, dün Rusya'nın Mariupol'de bir camiyi vurduğunu iddia etmişti.