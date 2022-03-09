Ukrayna’da bazı ürünlere ihracat yasağı getirildi

Ukrayna’da çavdar, arpa, karabuğday, darı, şeker, tuz ve et ihracatlarının yıl sonuna kadar ertelendiği duyuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, yaklaşık yüzde 70'i verimli topraklarla kaplı olan Ukrayna'nın 32 milyon hektarlık ekilebilir araziye sahip olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bu oran tüm Avrupa Birliği'ndeki (AB) ekilebilir arazinin 3'te 1'ine tekabül ediyor.

Rusya ve Ukrayna, dünya buğdayının yaklaşık yüzde 14'ünü üretiyor ve bu oran küresel buğday ihracatının neredeyse 3'te 1'ini oluşturuyor.