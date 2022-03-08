Rusya bazı ürün ve hammaddelerin ihracatını kısıtlama kararı aldı

Rusya hükümeti, belirlenecek olan kimi ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzası bulunan dış ekonomik faaliyetler alanında özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" ifadesine yer verildi.

Putin'in bazı ürünlerin ve hammaddelerin ihracatının kısıtlanacağı ülkelere dair listenin iki gün içinde belirlenmesi için talimat verdiği belirtildi.

Rusya dünyadaki büyük tarım ihracatçılarından biri.

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