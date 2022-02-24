Ukrayna'da Bayraktar üslerinin vurulduğu iddia edildi

Interfaks ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı iddiasına göre Rusya'nın operasyon başlattığı Donbass'ta Kiev'in kontrolündeki bölgede yer alan Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu.

Ajans görgü tanıklarının ayrıca Ukrayna'nın Cherkasy Oblastı'ndaki Smila kentindeki bir radar istasyonunun da etkisiz hale getirildiğini iddia ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı operasyonda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'in askeri altyapısı, hava savunma tesisleri, askeri sahaları ve hava kuvvetlerini hedef aldığını açıklamıştı.