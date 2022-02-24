Ukrayna Lugansk'taki iki köyde kontrolü yitirdiğini duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesine operasyon başlatmasının ardından Lugansk'ta iki köyün Ukrayna'nın kontrolünden çıktığı bildirildi.
Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı Facebook üzerinden paylaştığı mesajda Lugansk bölgesindeki Melovoe ve Gorodishche köylerinin "ele geçirildiğini" ve artık Ukrayna güçlerinin kontrolünde olmadığını duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi, geçici olarak Ukrayna işgalinde bulunan toprakları kurtarma operasyonunun başladığını açıklamıştı.
LHC: Luganskaya köyü ve Shchastya şehrinin kontrolümüz altında
Lugansk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Danışmanı Vitaliy Kiselev, LHC birliklerinin Stanista Luganskaya köyü ve Shchastya şehrinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
Lugansk bölgesinin Ukrayna'nın kontrolünde olan kısmında tahliyeler başladı
Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinin, Kiev yönetiminin kontrolünde olan bölümünde tahliyelerin başladığı duyuruldu.
Yerel yetkililer, sivillere Dinyeper yönüne gitmelerini ve ulaşım imkanı olmayanların tren istasyonlarını tercih etmesini tavsiye etti.