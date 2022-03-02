Ukrayna'da Bangladeş bandıralı gemi vuruldu: Bir mühendis yaşamını yitirdi

Ukrayna'daki bir limanda mahsur kalan Bangladeş bandıralı gemi 'MV Banglar Shamriddhi'de bulunan bir mühendis geminin vurulması sonucu yaşamını yitirdi.
Ölen kişinin Bangladeş Denizcilik Şirketi'ne (BSC) ait geminin üçüncü mühendisi Hasidur Rahman olduğu belirlendi.
Gemi, Rusya'nın saldırısından önce Ukrayna'nın Olvia limanına yanaşmıştı. Gemide 29 Bangladeşli denizci bulunuyordu.
Savaş başladığında, dökme yük gemisi limanda mahsur kaldı.
BSC genel müdürü Commodore Sumon Mahmud Sabbir dün gece yarısı gemiye bir top mermisinin isabet ettiğini açıkladı. Gemi 21 Şubat'ta Türkiye'nin Ereğli limanından yola çıkmış ve 22 Şubat'ta Ukrayna limanına ulaşmıştı.
BSC yetkilileri, limanın savaş nedeniyle şu anda faaliyette olmadığını söylüyor.