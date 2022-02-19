Ukrayna'da bakanın konvoyuna ateş açıldı

Ukraynalı İçişleri Bakanı'nın danışmanı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirskiy, bir grup milletvekili ve 25 yabancı gazetecinin bulunduğu konvoya Donbass'ta ateş açıldığını söyledi.

Danışman Anton Geraşçenko "Mucizevi bir şekilde kimse yaralanmadı" dedi.

İddiaya göre olay Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Novoluganskoe köyü yakınlarında meydana geldi.

Geraşçenko, CNN, Fox News, Washington Post, New York Times ve Amerika'nın Sesi muhabirlerinin bulunduğu konvoyda "Mucizevi bir şekilde kimsenin yaralanmadığını" belirterek, yabancı gazetecilerin "kimlerin saldırıya gerçekten hazırlandığını kendi gözleriyle görme şansına sahip olduklarını" da sözlerine ekledi.