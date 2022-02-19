Lugansk'ta tahliye otobüslerinin geçtiği köprüde bomba alarmı

Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki yetkililer, bölgeden Rusya'ya sivilleri tahliye eden otobüslerin kullandığı bir köprünün altında patlayıcı bir cihaz keşfettiklerini söyledi.

Rusya menşeli Lenta'nın haberine göre cihazın Malogvardeysk kasabasının dışında, İzvarino sınır karakoluna giden yolda bulunduğu söylendi. Ayrıca Sputnik'e konuşan bir kolluk kuvveti kaynağı, patlayıcının köprünün altından ziyade köprünün üzerindeki bir araca yerleştirilmiş olabileceğini, bomba imha uzmanlarının araç içindeki patlayıcı gücü belirlemek için araç çevresinde çalıştıklarını söyledi.

Cumartesi günü erken saatlerde, Donetsk'teki yetkililer, iki otel ve dört yerleşim bölgesi de dahil olmak üzere şehrin kuzey kesimindeki binalara patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili isimsiz ihbarlar aldıklarını bildirdiler.

Cuma akşamı, Donetsk Halk Milisleri şefi Denis Sinenkov'a ait bir araç, hükümet binasının dışındaki bir otoparkta havaya uçmuştu.

Lugansk ve Donetsk güvenlik güçleri, Ukrayna istihbarat servislerini defalarca cumhuriyetçi liderleri ve sivilleri hedef almak için patlayıcı cihazlar ve araba bombaları kullanmakla suçladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü dün Moskova'yı "Ukrayna'yı terörist saldırılarla suçlamak için gerekçe" aramakla suçladı. Aynı gün, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi başkanı Oleksiy Danilov, Donetsk ve Lugansk milislerinin Rusya'ya sivilleri tahliye eden otobüsleri havaya uçurabileceğini iddia etti. Ukraynalı yetkililer bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.

Ayrıca dün Ukrayna Müşterek Kuvvetler komutanı Oleksandr Pavlyuk, Donbass'ta "tek bir Ukrayna mermisinin sivil altyapıya düşmediğini" öne sürdü ve Ukrayna ordusunun "sivillere ateş etmediğini" belirtti.