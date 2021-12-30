Ukrayna'da artan gerilim: Biden ve Putin ikinci kez görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre bir Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin görüşmede ülkeler arasındaki güvenlik görüşmelerini ve Avrupa'daki durumu masaya yatıracağını söyledi.

AFP'ye verdiği demeçte ABD'li yetkili, iki lider arasında konuya ilişkin yapılacak ikinci görüşmede, Biden'ın Putin'e "diplomatik bir yol" önereceğini ancak sınıra yığılan Rus askeri nedeniyle "ciddi" endişe duyulduğunu da ileteceğini söyledi.

Biden'ın Putin'e, Rusya'nın "Ukrayna'yı işgal ederek" ilerlemesi durumunda ABD'nin yanıt vermeye hazır olduğunu söylemesi bekleniyor.

İki lider Aralık ayının ilk haftasında video konferans yöntemiyle de bir toplantı gerçekleştirmişti.