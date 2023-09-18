Ukrayna'da 6 savunma bakanı yardımcısı görevden alındı

Ukrayna Kabine Bakanı Oleh Nemchynov, altı savunma bakan yardımcısının ve bakanlık devlet sekreteri Kostyantyn Vashchenko’nun görevden alındığını duyurdu.

Vladimir Garilov, Rostislav Zamlinsky, Denis Sharapov, Andrey Shevchenko, Vitaliy Deinega'nın yanı sıra Donbas’taki Andreevka bölgesini ele geçirdiğini söyleyen, sonrasında da bir hata yaptığını, bunun bir iletişim hatası olduğunu söyleyen Anna Malyar’ın aralarında olduğu isimler görevden alınırken, bakanlık bu isimlerin görevden alınmasına dair bir gerekçe göstermedi. Görevden alınmayan tek isim, savunma bakanının birinci yardımcısı, Aliaksandr Pavliuk oldu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor

Bakanlık kolluk kuvvetlerini karaborsada fahiş fiyatlarla ürün satmakla suçlarken; Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 2021’den bu yana görev başında olan Reznikov’u görevden alarak, yerine Ukrayna Emlak Fonu’nu yöneten Umerov’u atamıştı. Reznikov’un görevden alınma sebebinin devlet ihalelerinde yapılan yolsuzluklar olduğu da iddia ediliyor.



