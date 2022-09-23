Ukrayna'da 4 bölgede Rusya'ya katılım referandumları başladı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrası Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya katılım konusundaki referandum cuma günü yerel saatle 08.00'de başladı.

Sputnik'in haberine göre oylama 27 Eylül tarihine kadar sürecek.

Öte yandan bugün Rusya'nın bazı kentlerinde de sığınmacılar için sandıklar açıldı.

Herson Merkez Seçim Komisyonu, oylamaya yaklaşık 750 bin seçmenin katılmasını beklediklerini belirtti.

Zaporojye bölgesinde listelerde 500 bin kişi yer alıyor. Donetsk'te ise 1,5 milyon seçmene -referanduma gelebilecek kişi sayısına göre- oy pusulası basıldı.