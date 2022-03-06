Ukrayna: Zelenskiy'in tahliyesi için ABD ve İngiltere'den özel kuvvet yollandığı iddiaları asılsız

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanlarından Mihail Podolyak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Kiev'den tahliye edilmesi için İngiltere ve ABD'nin Litvanya'ya özel kuvvet yolladığına dair Batı basınında yer alan iddiaları yalanladı.

Strana ajansına konuşan Podolyak, bu iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, "Bu, mevcut panik ortamında değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Bu bilgiler, gerçekte yok olmasına karşın, ne yazık ki basında hâlâ yer alıyor. Zelenskiy'in kalmak veya gitmek gibi bir kişisel tercihi asla olmadı" dedi.

İngiliz The Sun gazetesi, 70 İngiliz özel SAS komandosunun ve 150 ABD'li SEAL mensubunun Zelenskiy'i Kiev'den tahliye etmek için gittikleri Litvanya'da eğitim aldığını iddia etmişti. Benzer bir iddia, ABD'li Washington Post gazetesinde de yer almıştı.