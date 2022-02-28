Ukrayna Yılan Adası'ndaki askerlerinin sağ olduğunu doğruladı

Ukrayna Yılan (Zmeynıy) Adası'nda öldükleri iddia edilen 13 sınır muhafızının hayatta olduklarını doğruladı.

Ukrayna Donanması'nın Facebook hesabından bugün yapılan açıklamada 13 sınıf muhafızının Rusya tarafından esir alındığı belirtilerek "Kardeşlerimizin hayatta ve iyi olduklarını öğrenmekten dolayı mutluyuz" denildi.

Açıklamada "Denizciler ve sınır muhafızları Yılan Adası'nda Rus işgalciler tarafından esir alındılar" ifadesine yer verildi.

Ukraynalı yetkililer Cuma günü Karadeniz'deki Yılan Adası'ndaki tüm askerlerinin Rusya ordusunun bombardımanında öldüklerini iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamadaysa adadaki 82 askerin "silahlarını bırakarak gönüllü bir şekilde teslim oldukları" belirtilmişti.