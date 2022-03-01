Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri: Belarus'a saldırı düzenleyebiliriz

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Belarus'u "önleyici füze saldırısı" düzenlemekle tehdit etti.

Öte yandan Belarus'un Ukrayna'daki savaşa dahil değil. ABD Savunma Bakanlığı Belarus birliklerinin Ukrayna'ya girdiğine dair kanıt olmadığını açıkladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, şu ana kadar Belarus Silahlı Kuvvetlerinin tek bir bölümünün kalıcı konuşlanma yerlerinden çekilmediğini, ancak gerekirse birliklerin gerekli birimlerinin 2-3 gün içinde harekete geçirilebileceğini söyledi.