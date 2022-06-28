Ukrayna: Türkiye ile ortak İHA fabrikası projesi üzerinde çalışıyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ile birlikte Bayraktar TB2 insansız hava aracı üretimi için ortak fabrika inşasının sürdüğünü belirtti.

Reznikov, "Ukrayna'da ‘Bayraktar’ üretimi için ortak bir tesis inşa edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldı. Şu anda Ukrayna ve Türkiye savunma departmanları arasında iletişim devam ediyor ve fabrikanın inşası için projenin uygulanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bunlar orta vadeli planlar ve mutlaka hayata geçirilecek” dedi.

Reznikov ayrıca, 24 Şubat'tan bu yana 50'ye yakın Türk yapımı insansız hava aracının Ukrayna ordusuna teslim edildiğini ve birkaçının daha Temmuz ayında gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Bayraktar TB2'lerin üretici Baykar tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna’ya 20 milyon değerinde 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın hibe edildiği duyurulmuştu.