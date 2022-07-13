Ukrayna: Türk patronlar tarafından dolandırıldık, ya paramızı ya ürünleri verin

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilen notada, Koray Altınel’e ait AKA isimli firmaya 5 milyon doları aşkın para ödendiği halde ürünlerin gönderilmediği belirtilerek, "Büyükelçiliğimize Ukrayna İçişleri Bakanlığından gelen yazıda, Türk firmasının sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmediği belirtiliyor ve sipariş edilen ürünlerin sevkiyatının hızlandırılması veya bu ürünleri sipariş edene para iadesinin yapılması için ilgili Türk makamlarına başvurulması rica edildi. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Ukrayna gerçek ve tüzel kişilerinin haklarının sağlanması amacıyla tarafsız soruşturmanın gerçekleştirilmesi ve suçluların ilgili sorumluluk üstlenmesi konusunda T.C içişleri Bakanlığı ve savcılık makamları ile koordinasyon içinde Bakanlığın nazik yardımlarını rica eder" denildi.

5 milyon dolar ödeme sonrası ortadan kayboldu

T24'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Vladimir Krakovetskyı, Türk patronlar tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve ifadesinde, gazeteci Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar aracılığıyla tanıştığı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5 milyon dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlatmıştı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Altınel ve Özvardar’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, Altınel’in hesaplarına bloke konulmuştu.

Büyükelçilik Dışişleri'ne nota gönderdi

Ukrayna Büyükelçiliği, 25 Nisan tarihinde soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe vererek, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş nedeniyle askeri personelin kişisel koruyucu ekipmanla donatılması için adımlar atıldığı, bu kapsamda Koray Altınel’in sahibi olduğu AKA Silah firmasıyla anlaşmalar imzalandığı ve 5 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığı belirtildi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar imzasıyla sunulan dilekçede, Altınel’in yükümlülüklerini yerine getirmediği ve parayı da iade etmediği ifade edilerek, bu nedenle Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükelçiliğe bir yazı gönderildiği, Büyükelçiliğin de Türk Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderdiği kaydedildi. Dilekçede, Ukrayna’nın yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerden şikayetçi olduğu anlatılarak suçluların cezalandırılması istendi.

Dilekçenin ekinde ise, şu ifadeler yer aldı:

“Rus ordusunun Ukrayna halkına yönelik silahlı saldırganlığı ve tam kapsamlı saldırısından dolayı gönüllüler ve Ukrayna makamları asker personelimiz ve Ukrayna kolluk kuvvetleri için çelik yelek ve kask başta olmak üzere kişisel koruma ekipmanlarını aramakta ve ilgili ekipmanların satın alınması konusu üzerinde çalışmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de bulunan AKA Arms adlı Türk firmasıyla toplam bedeli 4 milyon ABD Dolarını aşkın olan bir dizi sözleşme imzaladı.

'Ya ürünleri ya da parayı verin'

Aynı zamanda bugüne kadar zikredilen Türk firması, bedeli Ukrayna tarafından ödenen ürünlerin sevkiyatını yapmadı. Söz konusu durum ekonomik faaliyetlerin ihlali olmakla birlikte ilgili ürünlerin alındığı askeri personelimizin hayatını riske atmaktadır. Büyükelçiliğimize Ukrayna İçişleri Bakanlığından gelen yazıda, Türk firmasının sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmediği belirtiliyor ve sipariş edilen ürünlerin sevkiyatının hızlandırılması veya bu ürünleri sipariş edene para iadesinin yapılması için ilgili Türk makamlarına başvurulması rica edildi.

Yukarıda belirtilen hususlara dayanarak Türk avukatlar zikredilen Türk firmasına bir dava açtıktan sonra cezai kovuşturma başlatıldı. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Ukrayna gerçek ve tüzel kişilerinin haklarının sağlanması amacıyla tarafsız soruşturmanın gerçekleştirilmesi ve suçluların ilgili sorumluluk üstlenmesi konusunda T.C içişleri Bakanlığı ve savcılık makamları ile koordinasyon içinde Bakanlığın nazik yardımlarını rica eder”