Hande Fırat'ın dolandırıcılıkla suçlanan eşi: Vatan hainleri, it kopuk

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, bazı Türk patronların Ukrayna yetkililerini 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak şikayetçi olmuştu.
Söz konusu şikayette adı geçen Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar gözaltına alınmış ardından "kolluğa imza verme" zorunluluğu hükmü uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özvardar, kendisinin söz konusu ticaret içerisinde yer almadığını iddia etti.
Özvardar'ın açıklaması şöyle: