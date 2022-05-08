Hande Fırat'ın dolandırıcılıkla suçlanan eşi: Vatan hainleri, it kopuk

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, bazı Türk patronların Ukrayna yetkililerini 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak şikayetçi olmuştu.

Söz konusu şikayette adı geçen Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar gözaltına alınmış ardından "kolluğa imza verme" zorunluluğu hükmü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özvardar, kendisinin söz konusu ticaret içerisinde yer almadığını iddia etti.

Özvardar'ın açıklaması şöyle:

"Susmak yok, yalana dolana iftiraya artık sessiz kalmayacağız. Biz sustukça tüm vatan hainleri bizi aciz sanıyor. Biz sustuk 5 yıldan beri itle kopukla muhatap olmayalım dedik ama olmadı. Bu vatan haini köpekler her türlü iftira yalan ile bize saldırdı. Buradan yazıyorum ve artık Twitter'dan da yazacağım, tüm aşağılık yalanların sahiplerini ispata davet edeceğim. Biz ailecek her 15 Temmuz öncesi bu itibar suikastçılarından bıktık, devamlı onu yapmış bunu yapmış. Ey şerefsiz sahtekarlar elinizde ne var ise tüm belgeleri devletin savcılarına vermez iseniz hepiniz namertsiniz. Sizin gibi bok izi kalsın edebiyatı yapanlardan bıktık. Biraz kalbiniz yetiyor ise gerçek belge koyun, her yerden yayınlayın. Hep iftira hep bir saldırı, biz bunları her 15 Temmuz darbe girişimden önce görüyoruz. Ey Türk milleti sakın unutma, bu Fetöcü terör örgütü bitmedi, uykuya yattı. Bunlardan kurtulmamız lazım. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, önce bu ülkenin bunlardan kurtarmak için hepimiz bir olmalıyız. Ama artık tüm vatan hainlerine savaş açtım.

Birde bir Ukrayna meselesi var. Ukrayna hükümetinin bir şikayeti var diye haber yapılıyor ama Ukrayna hükümetinin bir şikayeti yok. Şikayetçi kişi bir tüccar yani Ukrayna hükümetine ürün alıp satan bir Ukraynalı tüccar var. Adamı bana kiracım olan Ukrayna askeri ateşkesi yönlendirdi. Ben adama benim ne çelik yelek ne de minder üretimim yok dedim. Adam bana 'tanıdıkların var mı' diye sordu. Ben de bu insana Nurol Makine, Garanti Kompozit gibi bir çok firmayı yönlendirdim, hepsinin telefonlarını verdim. Bu Ukraynalı insan hepsiyle görüşmüş yine benim dolaylı olarak yönlendirdiğim bir kişinin bağlantısı ile bir ticaret yapmış, para göndermiş. Paraların tamamı ticaret yapılan hesapta. Şikayetten sonra MASAK gönderilen paraya bloke koymuş. Ortada bir Ukrayna hükümeti yok, bir ticaret adamı var. Adam şikayetçi olmuş olabilir, burada soru şu ben bu ticaretin neresindeyim? Bu Ukraynalı ticaret insanı, bu adamlarla ticaret yaparken, bana 'Ben bu adama para göndereyim mi' diye sormamış. Benim ailemin, yakın arkadaşlarımın hesaplarına gelen bir sent yok. Zaten kayıp para yok, bu ticari faaliyet. Ben bunu yapmadım, benim Ukraynalı adamı birileri ile tanıştırmam suç mu kararı size bırakıyorum."