Hürriyet yazarı Hande Fırat, eşi Murat Özvardar’ın Ukrayna’nın bazı Türk patronlar tarafından dolandırıldığı iddiasında adı geçmesine ilişkin açıklama yaptı.
Hande Fırat, yazısında şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hande Fırat: Türk yargısının vereceği karara saygım sonsuz
Hürriyet yazarı Hande Fırat, eşi Murat Özvardar’ın adının Ukrayna’ya yönelik bir dolandırıcılık olayında geçmesi hakkında açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Hürriyet yazarı Hande Fırat, eşi Murat Özvardar’ın Ukrayna’nın bazı Türk patronlar tarafından dolandırıldığı iddiasında adı geçmesine ilişkin açıklama yaptı.
Hande Fırat, yazısında şunları kaydetti: