Hande Fırat: Türk yargısının vereceği karara saygım sonsuz

Hürriyet yazarı Hande Fırat, eşi Murat Özvardar’ın Ukrayna’nın bazı Türk patronlar tarafından dolandırıldığı iddiasında adı geçmesine ilişkin açıklama yaptı.

Hande Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"Bu bir savunma yazısı değildir. Ukrayna Savaşı ile ilgili ticari alacak verecek meselesinde yargıya yansımış bir konu ile ilgili açıklama yapmak haddim değil. Türk yargısının vereceği karara saygım da sonsuzdur. Gerekli açıklamayı eşim yaptı. Ancak bu işin ‘bir kesim’ tarafından, hiçbir alakam olmadığını bildikleri halde bir linç kampanyasına dönüştürülmesine itirazım var. Haber haberdir, yazılır. Ancak, Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri var yalanını yazıp Ankaralı bir iş insanının fotoğrafını koymaya ya da olmayan bir saat üzerinden hikâye yazmaya, tüm olayı benimle ilişkilendirmeye çalıştırmalarını da kabul etmem mümkün değil. Tüm bu yalanlarla ilgili hukuki süreçleri başlattım."