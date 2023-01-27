Ukrayna Türk 'enerji gemisi' şirketiyle anlaşma imzaladı

Gemilerde kurulmuş santral vasıtasıyla elektrik üreten Türk 'enerji gemisi' şirketi Karpowership'in Ukrayna'yla anlaşmaya vardığı bildirildi. Şirket, Ukrayna devlet elektrik firmasıyla 500 megavata kadar elektrik tedarik edecek bir projenin ortaklaşa geliştirilmesi ve uygulanması konusunda işbirliği yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.

Nikkei Asia'nın haberine göre, Rusya'nın saldırılarının ardından enerji altyapısının yaklaşık yüzde 40'ı ağır hasar alan Ukrayna'nın, elektrik sorunlarının önüne geçebilmek için Türkiye'den Karpowership ve devlete ait elektrik ticaret şirketi JSC Enerji firmasıyla anlaştığı ifade edildi.

Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için, enerji gemilerinden üretilen elektriğin Moldova ve Romanya üzerinden Ukrayna'ya taşınmasının planlandığını, bunun için de iki ülkeyle müzakerelerin devam ettiği aktarıldı. Nikkei Asia'ya konuşan kaynaklar, görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğunu ve şirketlerin projeyi uygulamak için dış finansman aradığını bildirdiler.

Karpowership ticari operasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Zeynep Harezi, Kasım ayının sonunda yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Odessa valiliği ve devlet elektrik şirketi Ukrenergo ile bölgeye toplam 300 megavatlık üç gemi tedarik etmek için görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.

Karpowership'in açıklamasına göre, şirketin yüzer enerji santralleri 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaynaklanan güvenlik risklerinin, Karadeniz'de enerji gemilerinin konuşlandırılmasını olanaksız hale getirebileceği, ayrıca enerji gemilerini sigortalanamaz hale getirdiği belirtildi. Karpowership'in 36 yüzer enerji gemisinden oluşan 6 gigavat elektrik üretim kapasitesi bulunduğu ifade edildi.