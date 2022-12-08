Türkiye deniz üstü santrallerle Ukrayna'ya elektrik sağlayabilir

Türkiye merkezli Karpowership şirketinin genel müdürü Zeynep Harezi, Türkiye'nin Ukrayna'ya 300-400 MW elektrik sağlamak için Romanya'ya yüzer elektrik santralleri gönderebileceğini söyledi.

Odessa Valiliği'yle görüştüklerini aktaran Harezi, "Ukrayna'ya giden herhangi bir varlık şu anda sigortalanamıyor. İlk olarak Odessa olarak başlamıştı süreç ama Ukrayna'ya giden hiçbir varlık sigortalanamadığından ve kendileri de bu gemilerin güvenliğinden emin olamadıkları için süreç değişti. Şu anda BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla da doğru çözümü bulmak için görüşüyoruz. Romanya, Moldova ve Ukrayna arasında elektrik iletim hatları mevcut. Romanya ve Moldova'ya gemileri konuşlandırıp Ukrayna'ya giden iletim hatlarıyla elektrik tedarik edebiliriz" diye konuştu.

Harezi, böylece sigortalama probleminin de ortadan kalktığını ifade ederek, "Yaklaşık 300-400 megavatlık kapasite için görüşme yürütüyoruz. Bu kapasite bir milyon haneye elektrik sağlayabilir. Üç veya dört gemi gönderebiliriz bu kapasitenin tedariki için. Gemileri farklı limanlara da yerleştirebiliriz. Enerji gemileri teknik, ticari ve güvenlikle ilgili detaylar tamamlandıktan sonra bir ay içinde elektrik tedarikine başlayabilir" bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın iletim probleminin yanı sıra asıl sorunun elektrik dağıtımında olduğunu ve bu nedenle birçok bölgenin elektriksiz kaldığını dile getiren Harezi, "Ülkede belli başlı bölgeleri ayakta tutabilmek için Moldova ve Romanya'dan gelecek olan her kilovatsaate ihtiyaç var" yorumunda bulundu.

Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle elektrik fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve tedarik zincirinde de sorunların devam ettiğini anımsatan Harezi, şöyle devam etti:

"Bunların yanı sıra yeni elektrik kapasitesi de eklenmemişken, kimse komşusuna elektrik göndermek istemiyor. Romanya ve Moldova zaten bizden gemi isteyen ülkelerdi. Şimdi biz onlara 'bu gemileri sizin ülkenize koyalım ama elektriğini Ukrayna'ya gönderin' diyoruz. Süreç hala devam ediyor, BM'yi de bilgilendiriyoruz ki onlar da sürece dahil olsun ve ülkeler arasındaki koordinasyona da destek olsunlar diye. Moldova veya Romanya üzerinden Ukrayna'ya elektrik tedariki teknik olarak mümkün, ticari anlamda çok mantıklı. Biz şu anda Moldova ve Romanya'nın elektrik üretim maliyetleri ve Avrupa elektrik havuzundan aldıkları maliyetin altında elektrik teklif ediyoruz. O yüzden, bunun önündeki tek engel politik ve bürokratik olabilir." (AA)