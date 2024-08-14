Ukrayna sınır ötesi operasyonunu genişletti: 4 Rus üssüne SİHA saldırısı, Belgorod'da OHAL ilanı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin güçlerinin Kursk bölgesine yönelik sürpriz saldırılarının ardından Rus topraklarına doğru ilerlemeye devam ettiğini ve Kiev'in dört Rus hava üssüne "büyük" bir SİHA saldırısı başlattığını duyurdu.

Zelenskiy, Rusya'ya dönük saldırıda Ukraynalı birliklerin birkaç kilometre ilerleme kaydettiğini söyledi. Kiev yönetimi, ayrıca Kursk bölgesinde bir Rus Su-34 jetinin düşürüldüğünü ve burada 100 Rus askerinin esir alındığını iddia etti.

Hava üslerine dönük SİHA saldırısı iddiaları, gece boyunca 117 Ukrayna SİHA'sını düşürdüğünü bildiren Rusya tarafından da doğrulanmış oldu.

Saldırının, Rusya'nın Voronej, Kursk, Savasleyka ve Borisoglebsk hava üslerini hedef aldığı belirtildi. Bu hava üsleri, Rus savaş uçaklarının Ukrayna'ya yönelik süzülme bombası saldırılarında kullanılıyordu.

Zelenskiy: 'Savaşın ilk haftalarında yaptığımız şeyi yaptık'

Zelenskiy daha önce Ukrayna'nın 74 Rus yerleşimini "kontrol ettiğini" iddia etmişti. Bu yerleşim yerlerinin Ukrayna birlikleri tarafından tamamen işgal edilip edilmediğine dair henüz net bir veri bulunmuyor.

Zelenskiy dün gece saldırıya ilişkin yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Şimdi hepimiz, Ukrayna'nın inisiyatif alıp durumu devletimizin lehine çevirmeye başladığı bu savaşın ilk haftalarında ve aylarında yaptığımız gibi birleşik ve verimli bir şekilde hareket etmeliyiz. Şimdi tam olarak aynı şeyi yaptık. Ukraynalılar olarak, her durumda hedeflerimize ulaşabileceğimizi, çıkarlarımızı ve bağımsızlığımızı savunabileceğimizi bir kez daha kanıtladık.”

Ukrayna devlet televizyonu da bugün Ukraynalı birliklerin Kursk bölgesinde bulunan Suca kasabasındaki resmi bir binadan bir Rus bayrağını indirdiği görüntüleri yayınladı. Devlet televizyonunun raporunda, bölgedeki yollarda yanmış Rus askeri konvoyları ve Ukraynalı askerlerin bölge sakinlerine insani yardım dağıttığı gösterildi.

Belgorod da yoğun bombardıman altında

İkinci haftasına giren büyük sınır ötesi saldırıda Ukrayna, şu ana kadar birkaç sınır bölgesine saldırmış bulunuyor. Ukrayna'nın ilerlemeyi karşılamak için birliklerini Doğu Donbass bölgesinden sınıra sevk eden Rusya, şu ana kadar Ukrayna'nın hamlelerine karşılık vermekte zorlandı.

Diğer yandan, Kursk'un ardından Rusya'nın Belgorod sınır bölgesi da bugün Ukrayna güçlerinin yoğun bombardımanı altında kaldı. Bunun üzerine Kursk gibi Belogorod'da da olağanüstü hal ilan edildi.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, saldırıların evleri yıktığını ve sivil kayıplara neden olduğunu söyleyerek durumu "son derece zor ve gergin" olarak nitelendirdi. Telegram kanalından açıklama yapan Gladkov, yaklaşık 5 bin çocuğun güvenli bölgelerdeki kamplara taşınmasını içeren bir tahliye çalışması içerisinde olduklarını aktardı.

Ukrayna: Rus topraklarını işgal etme planımız yok

Ukraynalı yetkililerse, Kiev'in Rus topraklarını işgal etme planı olmadığını ve amacın Rus füzelerinin Ukrayna'ya ateş açmasını önlemek olduğunu öne sürdü.

Ukrayna'nın Sumy bölgesinin valisi Volodimir Artyuh, saldırı nedeniyle sınır bölgesinin bazı bölgelerinde sivillere yönelik saldırıların azaldığına dair işaretler olduğunu ifade etti. Artyuh, basın brifinginde, “Bugün, düşmanlıkların yaşandığı bölgelerde, topçu silahları veya havan topları bize ulaşamıyor” diyerek bazı sınır bölgelerinde hasarlı altyapının onarılmasının artık mümkün olabileceğini belirtti. Artyuh, “Oraya onarım ekipleri gönderemedik, çünkü daha önce sabotajcı gruplar tarafından dronelar, havacılık veya helikopterler tarafından hedef alınmışlardı, ama şimdi ekip göndermek mümkün” diye ekledi.

Vali Artyuh, sivil yetkililerin Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı müdahale konusunda hiçbir uyarı almadıklarını, saldırıya “gazetecilerle aynı anda” öğrendiğini söyledi. Sumy valisi, etkilenen sınır bölgelerinin 5 ila 10 km arasında yaşayan 7 bin kişinin derhal tahliye edilmesini emrettiğini bildirdi. Yetkililer, bölgeden şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini kaydederken, Artyuh, uzun menzilli Rus saldırıları riskinin devam ettiğini belirtti.

10 bine yakın Ukraynalı asker dahil oldu

Kursk'a yönelik 6 Ağustos'ta başlayan sürpriz saldırının, zırhlı ve topçu birlikleriyle desteklenen 10 bin kadar Ukrayna askerini içerdiği tahmin ediliyor. Kiev'in operasyonun amacına ilişkin resmi açıklamalarına karşılık, operasyonun aynı zamanda Moskova güçlerini uzaklaştırarak ve tedarik hatlarını keserek Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki saldırısını zayıflatmak ve Rusya'nın ilerleme kaydettiği birkaç yerdeki baskıyı ortadan kaldırmak için tasarlandığı değerlendiriliyor.

Saldırı, Kremlin açısından birincil hedef olan Ukrayna'nın doğusundaki cepheden asker çekip çekmeme konusunda Moskova'yı zorlamış durumda.

ABD başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, söz konusu gelişmelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "gerçek bir ikilem yarattığını" iddia etti.

Beyaz Saray: Saldırıdan haberimiz yoktu

Beyaz Saray, Ukrayna'nın müdahalesi hakkında önceden bildirimde bulunmadığını ve ABD'nin operasyonda hiçbir rolü olmadığını öne sürse de, Rus yetkililer Ukrayna'nın Batılı destekçilerinin saldırıdan mutlaka haberdar olduğunu iddia etti.

Putin, pazartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın "Batılı efendilerinin yardımıyla" olası barış görüşmeleri öncesinde Kiev'in müzakere pozisyonunu iyileştirmeyi ve Rus güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmayı hedeflediğini savundu.