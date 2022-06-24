Ukrayna, Severodonetsk'ten çekiliyor: 'Birlikleri de, mühimmatları da bitmiyor'

Ukrayna'nın Lugansk Bölge Valisi Sergey Gayday, Rusya'nın saldırılarının hedefindeki Severodonetsk kentinden çekileceklerini söyledi.

Sergey Gayday, Associated Press'e yaptığı açıklamada "Ruslar birliklerini veya mühimmatlarını kurtarmaya çalışmadan ilerliyorlar ve her ikisi de bitmiyor" ifadelerini kullandı. Kentten artık çekilmeleri gerektiğini kaydeden Gayday, çekilmenin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi vermedi. Gayday, Rus ordusunun Lisiçansk'ın güneyinde yer alan Mikolayivka köyünü ele geçirdiğini de aktardı.

Çatışmalara ilişkin paylaşımda bulunan İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukraynalı birliklerin kuşatılmamak için Severodonetsk'in komşu kenti Lisiçansk'ı terk etmeye başladığını öne sürdü.

Öte yandan Pentagon, Kiev'e orta menzilli çoklu roketatar sistemlerini de içeren 450 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu. Paketin içerisinde obüslerin hareket ettirilebilmesi için kullanılan taktik araçların da yer aldığı belirtildi.