Ukrayna: Severodonetsk şehri ikiye bölündü

Ukrayna'nın Severodonetsk şehrinde Ukrayna ve Rusya güçlerinin çatışmaları devam ediyor. Ukrayna'nın şehrin kontrolünü tekrar kazanmak için karşı saldırıya geçtiği açıklandı.

Ukrayna'nın Lugansk Valisi Sergiy Gayday, kentin kontrolünün Ukrayna ve Rusya güçleri arasında yarıya bölündüğünü iddia etti.

'Şehir hemen hemen ikiye bölündü'

Sergiy Gayday bugün yaptığı açıklamada, "Zor bir durum. Ruslar şehrin yüzde 70'ini kontrol ediyordu, ancak son iki gün içinde geri itilmeye başladılar. Şehir şimdi hemen hemen ikiye bölünmüş vaziyette" dedi.

Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Striuk, dün yaptığı açıklamada, “Ukrayna güçleri şehri geri almak için savaşıyor. Askerlerimiz şehirde yeniden konuşlanmayı ve bir savunma hattı kurmayı başardı. Şu anda şehrin tam kontrolünü yeniden sağlamak için gerekli her şeyi yapıyoruz” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin doğu Ukrayna'daki Severodonetsk şehrine karşı saldırı düzenlediğini söylemişti.

Rusya, bölgedeki Ukrayna birliklerinin yüzde 90'ının öldüğünü iddia etmişti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Severodonetsk bölgesindeki çatışmalara katılan birden fazla Ukraynalı birliğin askeri personelinin yüzde 90'ına yakınını kaybettiğini iddia etmişti.